В Индии не исключили увеличения вдвое объемов закупок энергоносителей у США

Условием для этого станет их наличие по разумной цене, заявил замминистра торговли южноазиатской республики Раджеш Агравал

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 октября. /ТАСС/. Индия не исключает возможности двукратного увеличения объемов закупок энергоносителей у США, чтобы снизить дефицит в торговле, который беспокоит американскую сторону, и дать толчок переговорам по двустороннему торговому соглашению. Об этом заявил журналистам замминистра торговли южноазиатской республики Раджеш Агравал.

По его словам, за последние семь-восемь лет закупки Индией энергоносителей в США, в основном нефти, сократились с $25 млрд до примерно $12-13 млрд. "Есть резерв в размере около $12-15 млрд, на который мы можем закупить, не беспокоясь о конфигурации нефтеперерабатывающих заводов", - сказал Агравал.

Как указал замминистра, между странами существуют "двусторонние обязательства". "В ходе переговоров мы дали понять, что Индия хотела бы диверсифицировать свой портфель в плане импорта энергоносителей. Это лучшая стратегия для такого крупного покупателя, как Индия", - отметил он. "Мы будем очень рады покупать больше энергоносителей у США при условии их наличия по разумной цене", - подчеркнул Агравал.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита премьер-министра республики Нарендры Моди в Вашингтон. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью. Индийская делегация несколько раз посещала США для переговоров. Американские чиновники во главе с помощником торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем посетили Нью-Дели 16 сентября, и МИД Индии назвал очередной раунд состоявшихся обсуждений позитивным.

Очередная индийская переговорная группа сейчас находится в Вашингтоне для участия в торговых переговорах, и Агравал присоединится к ней в четверг. По его словам, группа "пытается найти взаимовыгодное решение для обеих сторон, которое позволило бы урегулировать некоторые тарифные вопросы".

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Нью-Дели расценивает эти действия как несправедливые.