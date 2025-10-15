Расчеты с кредиторами Таврического банка начнутся в январе 2026 года

Информация о выплатах будет размещена на странице банка на официальном сайте АСВ не позднее чем за пять рабочих дней до даты их начала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Расчеты с вкладчиками - кредиторами Таврического банка первой очереди начнутся в январе 2026 года, сообщила госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

"Планируется, что расчеты с вкладчиками - кредиторами первой очереди в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года. Информация о выплатах будет размещена на странице Таврического банка на официальном сайте АСВ не позднее чем за пять рабочих дней до даты их начала", - говорится в сообщении.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Центрального банка признал банкротом банк "Таврический", у которого в сентябре была отозвана лицензия. В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство, следует из информации о принятом судом решении на портале "Электронное правосудие".

Согласно реестру обязательств Таврического банка перед вкладчиками, размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) составил в общей сложности 56,5 млрд рублей. По состоянию на 7 октября, возмещение в пределах установленных лимитов получили уже более 47 тыс. вкладчиков из 57 тыс., размер страховых выплат превысил 52,7 млрд рублей. Максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей, в отдельных случаях - до 10 млн.