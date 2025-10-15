Роспотребнадзор проверяет реализацию через интернет продукции META plus

Государственная регистрация указанной продукции не проводилась, уточнили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) для предотвращения дистанционной торговли средством для похудения "META plus", которая не имеет государственной регистрации. Специалисты ведомства проводят проверку реализации данной продукции, сообщили журналистам в пресс-службе.

"Роспотребнадзор направил соответствующее обращение в Ассоциацию компаний интернет торговли (АКИТ) с просьбой довести до участников рынка <...> информацию о необходимости принятия исчерпывающих мер, направленных на предотвращение реализации дистанционным способом продукции, не соответствующей требованиям законодательства и потенциально создающей риск причинения вреда здоровью населения <...> Ведомство проводит мероприятия по проверке реализации данной продукции. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукция "META plus" обозначается как специализированная пищевая продукция для питания спортсменов и предназначенная для похудения. "Роспотребнадзор сообщает, что государственная регистрация указанной продукции не проводилась, а сведения о наличии декларации о соответствии отсутствуют", - отмечается в сообщении.