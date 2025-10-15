Новак: Россия и Сирия в ближайшее время проведут межправкомиссию

РФ готова оказывать поддержку и участвовать в восстановлении республики, отметил российский вице-премьер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и Сирия в ближайшее время проведут заседание межправительственной комиссии по развитию торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы договорились, что в ближайшее время будет проведена межправительственная комиссия по развитию торгово-экономического сотрудничества. Мы сегодня обсуждали конкретные проекты в области энергетики, транспорта и развития туристической сферы, развития здравоохранения в культурно-гуманитарной сфере", - сказал он.

Новак подчеркнул, что это все будет подробно обсуждаться и РФ готова оказывать поддержку и участвовать в восстановлении Сирии.