Новак: Россия готова к работе на нефтяных месторождениях Сирии

Вице-премьер отметил, что российские компании уже работали в регионе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия готова работать на нефтяных месторождениях Сирии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"Безусловно, это одно из направлений. Российские компании работали давно на территории Сирии, на нефтяных месторождениях: есть месторождения, которые требуют разработки, есть те, которые законсервированы, новые месторождения. Мы тоже готовы участвовать", - сказал он.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа прошли в воскресенье в Кремле. Как отметил Новак, лидеры обсуждали проекты по сотрудничеству в различных отраслях, восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры.