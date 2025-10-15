Новак: Россия готова к работе на нефтяных месторождениях Сирии
Редакция сайта ТАСС
14:04
обновлено 14:50
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия готова работать на нефтяных месторождениях Сирии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.
"Безусловно, это одно из направлений. Российские компании работали давно на территории Сирии, на нефтяных месторождениях: есть месторождения, которые требуют разработки, есть те, которые законсервированы, новые месторождения. Мы тоже готовы участвовать", - сказал он.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа прошли в воскресенье в Кремле. Как отметил Новак, лидеры обсуждали проекты по сотрудничеству в различных отраслях, восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры.