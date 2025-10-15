МВФ прогнозирует увеличение госдолга Украины в 2025 году до 108,6% ВВП

В 2026 году он вырастет до 110,4% ВВП, полагают аналитики

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Государственный долг Украины вырастет в 2025 году почти на 20% - до 108,6% ВВП - и продолжит расти в 2026 году. Такой вывод содержится в очередном докладе Международного валютного фонда (МВФ) "Бюджетный вестник", представленном в Вашингтоне в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

Из опубликованных данных следует, что по итогам 2025 года госдолг Украины составит 108,6% ВВП по сравнению с 89,7% ВВП в 2024 году. В 2026 году госдолг страны, по прогнозам аналитиков МВФ, вырастет до 110,4% ВВП, а затем начнет постепенно сокращаться - до 106,4% ВВП в 2027 году, 102,9% ВВП в 2028 году, 98,3% ВВП в 2029 году и 94,1% ВВП в 2030 году.

В сентябре министерство финансов страны сообщило, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа составил более $192 млрд, увеличившись за один месяц сразу на $6,58 млрд. Как следует из отчета на сайте ведомства, внешний долг Украины из общей суммы госдолга в августе составил 75,34% - 5,989 трлн гривен, или $145,17 млрд. Внутренний долг страны достиг 24,66%, составив 1,961 трлн гривен, или $47,54 млрд. За июль государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился лишь на $1,29 млрд, а месяцем ранее - почти на $4 млрд.

В Киеве уже неоднократно признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. Большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.