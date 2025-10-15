Новак: Сирия заинтересована в поставках российской пшеницы

По словам вице-премьера РФ, также будут отрабатываться вопросы поставок сирийской стороне продовольствия и медикаментов

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сирия заинтересована в поставках российской пшеницы, медикаментов, продовольствия, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, на встрече лидеров двух стран обсуждались вопросы поставок гуманитарной помощи.

"Да, обсуждались вопросы гуманитарных поставок. В частности, сирийская сторона заинтересована в поставке пшеницы, продовольствия, медикаментов. Эти вопросы будут отрабатываться", - сказал он.