Новак: Сирия заинтересована в поставках российской пшеницы
Редакция сайта ТАСС
14:30
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сирия заинтересована в поставках российской пшеницы, медикаментов, продовольствия, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, на встрече лидеров двух стран обсуждались вопросы поставок гуманитарной помощи.
"Да, обсуждались вопросы гуманитарных поставок. В частности, сирийская сторона заинтересована в поставке пшеницы, продовольствия, медикаментов. Эти вопросы будут отрабатываться", - сказал он.