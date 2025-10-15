Минцифры может ввести штрафы за затягивание перехода на российские решения в КИИ

Правительство будет утверждать, что относится к типовым объектам КИИ, и будет установлен срок перехода на отечественные решения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ прорабатывает возможность введения штрафов для компаний, которые нарушили сроки перехода на отечественные решения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), заявил в ходе Российской энергетической недели министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Он напомнил, что правительство будет утверждать, что относится к типовым объектам КИИ, и будет установлен срок перехода на отечественные решения. "Это будет обязательно и для госкомпаний, и для частных компаний. И при этом, конечно, мы понимаем, что мотивация "просто, значит, перейдите" без какой-то ответственности, в том числе финансовой, работать будет плохо. Поэтому сейчас мы обсуждаем, какие должны быть штрафы для тех компаний, которые нарушили сроки перехода на российские решения по этим КИИ-объектам", - сказал министр.

Также Шадаев отметил, что ключевым моментом деятельности для министерства на ближайшее время станет повышение цифровой зрелости, что подразумевает собой сопоставление российские IТ-компании с ведущими международными лидерами по цифровизации в этих отраслях. "Нам нужен бенчмарк, нам нужно сейчас сравнивать не между отраслями, а всё-таки определять свой уровень по отношению к ведущим компаниям мира с точки зрения цифровизации и использования новых технологий", - добавил министр.