В Британии объем замороженных российских активов превысил £28,7 млрд

По состоянию на апрель 2025 года 44,6% позиций в едином консолидированном санкционном списке Великобритании приходилось на Россию, уточнили в Минфине Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Российские активы на сумму более £28,7 млрд ($38,3 млрд) были заморожены в Великобритании с начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Об этом говорится в отчете Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI), которое входит в структуру Минфина, за 2024-2025 годы.

На втором месте по объему замороженных средств идут компании и физические лица Ливии (£12,96 млрд), на третьем - Белоруссии (£1,18 млрд).

Отмечается, что с начала СВО Лондон внес в антироссийский санкционный список более 2,1 тыс. физических и юридических лиц. По состоянию на апрель этого года 44,6% позиций в едином консолидированном санкционном списке Великобритании приходилось на Россию. Как говорится в отчете, OFSI расследует 240 дел о нарушении санкций в отношении России.