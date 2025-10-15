Эксперт Брагин: российские сервисы бронирования заместили Booking.com на рынке

Важно сохранить эту конкурентную среду, от которой выигрывают и потребитель, и отельеры, отметил директор Ассоциации туристических агрегаторов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Отечественные сервисы онлайн-бронирования за три года полностью импортозаместили Booking.com и другие аналогичные зарубежные платформы на российском рынке, сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин на дискуссионной панели в рамках Форума туристических территорий FTT-2025.

"Внезапный уход зарубежного монополиста Booking.com подстегнул развитие отечественных онлайн тревел-сервисов, позволил создать хорошую конкурентную среду. За три года мы семимильными шагами догнали их, находимся на хорошем уровне, и дальше будем активно инвестировать и в качество продукта, и в поддержку. Сейчас порядка 70-80% внутренних туристов - это самостоятельные путешественники, и больше половины этих поездок бронируется через российских агрегаторов. Можно сказать, что отечественные сервисы полностью заместили зарубежных игроков внутри страны", - сказал он.

По словам главы АТАГ, важно сохранить эту конкурентную среду, от которой выигрывают и потребитель, и отельеры. "В это вложен большой финансовый, интеллектуальный ресурс. Важно это все сохранять, приумножать и поддерживать, не потерять. Защитить сделанные достижения, не допустить полного возвращения западных гигантов", - объяснил Брагин.

Управляющий директор группы компаний "Островок" Дарья Кочеткова отметила, что за прошедшие три года изменились не только российские сервисы, но и правила игры на рынке. Если зарубежные компании и будут возвращаться, то уже в другие условия. "Есть множество причин, почему теперь не очень удобно работать с иностранными компаниями - от персональных данных, которые должны храниться в России, до использования [российского] софта, и в части ответственности - правильные чеки, договоры", - подчеркнула эксперт.

Руководитель сервиса "Т-путешествия" Илья Артеменко допустил, что возвращение зарубежных игроков возможно. "Но опасаемся этого уже совсем не так, как два года назад. Да, у многих россиян привычка бронировать на Booking осталась "на клеточном уровне". Но рынок сильно изменился, а инструментарий и ассортимент экосистемных игроков существенно выросли - и у них большая лояльная аудитория", - резюмировал он.

О форуме

Форум туристических территорий проходит 15-16 октября в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники". Деловая программа форума FTT-2025 сосредоточена на инвестиционных проектах, технологических решениях и стратегии импортозамещения. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.