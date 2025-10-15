"Россети" повысили уровень импортозамещения IT-решений до 91,5%

Наиболее сложной задачей, над которой идет работа в ПАО, является переход на отечественные ERP-системы, отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании Константин Кравченко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Уровень импортозамещения IT-решений группы "Россети" достиг 91,5%, несмотря на объективные тарифные ограничения. Об этом сообщил заместитель генерального директора по цифровой трансформации компании Константин Кравченко на Российской энергетической неделе (РЭН).

Он отметил, что наиболее сложной задачей, над которой идет работа в ПАО "Россети", является переход на отечественные ERP-системы, объединяющие ключевые производственные и финансовые процессы.

Кравченко уточнил, что решение задачи импортозамещения требует комплексного подхода, потому что за предыдущие годы в отрасли сформировался "лоскутный" IT-ландшафт, состоящий из многих сотен систем. Для преодоления этого вызова в группе "Россети" была создана единая ИТ-архитектура, предусматривающая унификацию процессов и данных, а также типизацию целевых решений.

"Мы разработали Стратегию цифровой трансформации до 2030 года, определили портфель проектов, которые реализуются исключительно на российских IT-платформах. На базе дочерней компании "Россети Цифра" и Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей создали Центр тестирования отечественных решений, где проверяются качество и совместимость программных и аппаратных продуктов", - сказал Кравченко.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.