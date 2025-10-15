Глава Минфина США: Европарламент не поддерживает новые пошлины против Китая

Американский министр финансов Скотт Бессент отметил, что "Китай покупает 60% российских энергоносителей"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова ввести новые пошлины против Китая под предлогом закупок им российской нефти, если это сделают европейские союзники США, но Европарламент не намерен одобрять такие действия. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент на пресс-конференции в Вашингтоне.

Как отметил глава американского Минфина, президент США Дональд Трамп поручил ему следующее: "Сказать нашим европейским союзникам, что мы поддержим то, что вы можете назвать пошлинами в отношении Китая из-за [закупок] российской нефти или пошлинами в отношении Китая ради победы Украины, но наши европейские союзники должны быть готовы последовать за нами". Бессент заверил, что 85 сенаторов в настоящее время готовы поддержать законопроект, который бы предусматривал введение пошлин в размере 500% в отношении поставок из Китая под предлогом закупок им российской нефти. "Нам сказали, что Европарламент не одобрит такие же меры", - добавил министр.

Бессент также выступил с утверждением, что "Китай покупает 60% российских энергоносителей". Говоря о взаимодействии России и Китая, глава Минфина США обещал, что Вашингтон вскоре представит переданные украинцами фотографии, на которых якобы "видно, что украинские беспилотники в значительной степени состоят из китайских запчастей". Он не поправил свою оговорку.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября заверил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти. 13 сентября американский лидер заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении Москвы, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".