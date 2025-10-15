Минфин не исключил продления отсрочки по акцизу на сталь и НДПИ на железную руду

Меры по продлению этих льгот для металлургов будут рассматриваться вместе с аналогичными мерами поддержки угольщиков

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Отсрочка по выплате акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду может быть продлена в случае обращения отрасли, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов на РЭН.

"Это будет зависеть от обращения отрасли. Если будет обращение отрасли, представят финансово-экономическое обоснование, будем рассматривать. Пока таких обращений нет",- сказал он а кулуарах РЭН.

Сазанов отметил, что меры по продлении этих льгот для металлургов будут рассматриваться вместе с аналогичными мерами поддержки угольщиков. "Мы сделали абсолютно зеркальную меру по сравнению с угольной. Соответственно, если будет рассматриваться вопрос о продлении этих отсрочек, рассрочек, я думаю, что вместе эти отрасли будут рассматриваться", - отметил Сазанов.

Минфин ранее сообщил, что разработал проект постановления правительства о предоставлении металлургическим предприятиям отсрочки по уплате акцизов на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду. Предлагается перенести на 1 декабря 2025 года сроки уплаты акциза на сталь жидкую и НДПИ на железную руду.

В начале октября пресс-служба Минпромторга сообщила ТАСС о том, что постановление об отсрочке будет распространяться на металлургические предприятия, осуществляющие выплавку стали и добычу железной руды, и вступит в силу после принятия документа.

