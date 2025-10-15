Минфин обсудит с Минэнерго и отраслью возможность льгот для четвертой группы НДД

Ведомства ждут предложения компаний, отметил замглавы министерства Алексей Сазанов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минфин РФ, Минэнерго РФ и нефтегазовая отрасль будут в первой половине 2026 года обсуждать возможность предоставления налоговых льгот для четвертой группы месторождений в рамках налога на дополнительный доход (НДД). Об этом сообщил журналистам в кулуарах РЭН замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Сейчас мы договаривались вместе с коллегами из отрасли по четвертой группе НДД поработать. Это первое полугодие 2026 года", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируются ли в перспективе какие-либо налоговые изменения для нефтегазовой отрасли.

Он также отметил, что ведомства ждут предложения компаний.

