Минфин назвал обнуление топливного демпфера разовым

Других решений по механизму пока нет

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Обнуление топливного демпфера принято разово - до 1 мая 2026 года. Других решений по механизму пока нет. Об этом журналистам сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы будем соответствовать указу президента делать это до 1 мая 2026 года. Пока иных решений нет", - отметил он.

Индикативная биржевая цена для бензина АИ-92 в 2025 году составляет 60 450 руб. за тонну. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются.

Для дизельного топлива индикативная цена установлена на уровне 57 200 руб. за тонну, порог отклонения цен для получения выплаты допускается на 20%.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения точки отсечения демпфера для бензина и дизеля (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтяники лишаются выплаты демпфера из бюджета) на 10 процентных пунктов с сентября, то есть до 20% по бензину и 30% по дизелю.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков предложил предоставить правительству право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах. По его словам, демпфер сейчас требует донастройки в части повышения порогов отсечения выплат, также в ряде случаев у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются.

Также соответствующий указ президента с октября 2025 года по май 2026 года отменяет выплату акциза на дизтопливо, полученное в результате смешивания с авиакеросином не нефтеперерабатывающими заводами.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.