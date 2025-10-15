"Транснефть" в 2026 году может получить вычет по налогу на прибыль

Налоговая ставка на прибыль для компании на 2025-2030 годы была увеличена до 40%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Транснефть" может в 2026 году подать заявление на получение федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) по налогу на прибыль, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.

"По "Транснефти" было предложение, чтобы они могли получать ФИНВ, поскольку у них ставка установлена отдельным пунктом 284-й статьи [Налогового кодекса]. Те, кто может получать ФИНВ, имеют отсылку на 1-й пункт 284-й статьи. Поскольку "Транснефть" платит большую ставку налогу на прибыль, чем все остальные, то они, действительно, со следующего года также вправе заявиться на ФИНВ, если они соответствуют тем видам расходов, которые попадают под ФИНВ", - сказал Сазанов.

Налоговая ставка на прибыль для "Транснефти" на 2025-2030 годы была увеличена до 40% (вместо 25%). Минфин РФ отмечал, что увеличение налога на прибыль для "Транснефти" связано с ее монопольным статусом и может принести федеральному бюджету от 20 млрд до 40 млрд руб. в год.

