Гехт: НАО стремится стать стратегическим центром Трансарктического коридора

Губернатор отметила, что округ должен стать более привлекательным для молодежи

Редакция сайта ТАСС

Дни НАО в Национальном центре "Россия" © Елена Цыбулина/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) имеет потенциал стать одной из центральных стратегических точек Трансарктического транспортного коридора в пятилетней перспективе. Такое мнение в ходе Дней НАО в Национальном центре "Россия" высказала губернатор региона Ирина Гехт.

Трансарктический коридор - это маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - это эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

"Я точно вижу регион стратегической точкой в Трансарктическом транспортном коридоре, составной частью которого является Северный морской путь. <…> Я считаю, что у нас такой потенциал есть, потому что Индига - это глубоководный порт, порядка 20 метров глубина, таких портов больше нет, он не замерзает, в отличие от соседних портов. Поэтому я думаю, что те соглашения, которые сегодня заключены с Китаем и Индией по разработке маршрутов с использованием их судов, они позволят развивать и портовую инфраструктуру, что крайне важно. НАО - та стратегическая точка на карте, которая в рамках Севморпути однозначно будет востребована", - сказал она, отвечая на вопрос о развитие округа в пятилетней перспективе.

Кроме того, губернатор отметила, что в ближайшие пять лет Нарьян-Мар должен стать более привлекательным для молодежи. По ее мнению, привлечение новых инвестиций, в том числе в нефтяную и газовую отрасли, должны учитывать и сохранять традиции и опыт округа. "Через пять лет город должен стать такой "нефтяной столицей", в которой приятно жить, в которой развивалась бы наша молодежь и в которой бы мы совместили элементы благоустройства и умных технологий, что соответствует стандартам современного города", - добавила Гехт.

Сохранение экологического благополучия

Гехт также подчеркнула, что одной из основных задач для региона останется сохранение баланса между развитием углеводородного сектора и экологическим благополучием. Для его достижения в НАО с 2021 года реализуется программа "Чистая Арктика". Губернатор отметила, что за три года ее проведения в регионе удалось очистить более 30 га территорий, а также собрать порядка 800 тонн металлоломов и 120 тонн твердых коммунальных отходов. "Мы продолжаем реализацию этого проекта. <…> Надо сказать, что там, где работают крупные промышленные компании, везде установлены достаточно высокие стандарты охраны окружающей среды", - сказала губернатор.

По словам Гехт, регион ежегодно входит в топ-10 Национального экологического рейтинга. Кроме того, она напомнила, что каждый год недропользователи проводят компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. "Благодаря совместной работе с Росрыболовством был изменен порядок, и недропользователи получили право выпускать мальков на территории нашего округа. И это совершенно правильно для сохранения экосистемы наших рек, выпуск мальков именно в наши реки", - добавила она.

Подписание соглашений

В рамках работы на Днях НАО в Национальном центре "Россия" также прошла церемония подписания соглашений, направленных на дальнейшее развитие округа. Так, было подписано соглашение между администрацией НАО и АО "Альфа Банк", определяющее основы сотрудничества в финансово-кредитной сфере. Документ подразумевает взаимодействие в реализации инвестиционных проектов, поддержке МСП, совместных исследованиях и внедрении новых технологий, а также в банковском сопровождении контрактов.

Еще одно соглашение подписано с сельскохозяйственным производственным кооперативом "Рыболовецкий колхоз "Андег". Документ направлен на обеспечение стабильной работы рыбохозяйственного комплекса региона и подписан на период до 2030 года. "Благодаря возобновлению нашего соглашения удалось внести изменения в порядок возобновления водных биологических ресурсов с Росрыболовством. И мы также обсуждали строительство второго рыборазводного цеха, который появится в Нарьян-Маре. А это все-таки и налоги, и дополнительные рабочие места, а главное - возможность сохранения того баланса экосистемы наших рек, который немножко пошатнулся в последние годы за счет достаточно большого объема и промышленного, и любительского лова", - прокомментировала соглашение Гехт.