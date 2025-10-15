Бессент утверждает, что представитель КНР угрожал хаосом в мировой торговле

По словам американского министра финансов, представитель Китая на торговых переговорах прибыл 28 августа в Вашингтон и выступил с несколькими "провокационными заявлениями"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент утверждает, что представитель Китая на торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган угрожал американской администрации хаосом в мировой торговле в случае вступления в силу решения о портовых сборах с судов китайского производства.

По словам Бессента, представитель Китая на торговых переговорах прибыл 28 августа в Вашингтон и выступил с рядом "провокационных заявлений". "Он приехал в Вашингтон без приглашения и сказал, цитирую, что Китай устроит глобальный хаос, если эти портовые сборы вступят в силу", - утверждал Бессент на совместной пресс-конференции с представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром.

Согласно изложенной им версии, представитель КНР "вел себя неуважительно". "Мы провели четыре раунда торговых переговоров - в Женеве, Лондоне, Стокгольме и Мадриде, и обе стороны подходили к ним с большим уважением. Этот человек вел себя не так", - утверждал Бессент.

В апреле 2025 года офис американского торгового представителя проинформировал, что США вводят портовый сбор с судов китайского производства, который начнет взиматься с октября и будет постепенно повышаться в течение следующих трех лет. В указе торгового представителя подчеркивалось, что новый сбор вводится на основании раздела 301 "Закона о торговле" 1974 года, который дает полномочия президенту США применять все необходимые меры для противодействия существующим, по мнению американской стороны, ограничениям для национальной торговли со стороны других стран.

14 октября в Китае в качестве ответной меры вступило в силу решение о специальных портовых сборах с судов под флагом Соединенных Штатов - как принадлежащих физическим лицам США, так и находящихся в эксплуатации у предприятий и прочих организаций, где американские граждане напрямую или косвенно имеют от 25% акций (право голоса, место в совете директоров), а также построенных в этой стране.