Акции LVMH росли более чем на 10% на фоне роста выручки в III квартале
Редакция сайта ТАСС
15:37
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Акции LVMH росли более чем на 10% на электронной бирже, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне органического роста выручки после снижения доходов на протяжении двух кварталов подряд.
По данным на 14:04 мск, акции LVMH росли на 14:83%, до €611,80 за бумагу. К 18:03 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне €596,3 за бумагу (+11,92%).
LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) французскому концерн, специализирующийся на производстве предметов роскоши. Компания была создана в 1987 году при соединении модного дома Louis Vuitton и компании Mo t Hennessy, производящей вина и спиртные напитки. В состав концерна входят Louis Vuitton, Givenchy и Dior и другие люксовые бренды.