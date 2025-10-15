В России в сентябре потребительские цены выросли на 0,34%

Годовая инфляция снизилась до 7,98%, отметили в ЦБ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Потребительские цены в России в сентябре 2025 года на фоне разовых факторов выросли на 0,34% после снижения на 0,4% в августе, годовая инфляция в сентябре снизилась до 7,98% с 8,14% месяцем ранее, следует из материалов Банка России.

"В сентябре 2025 года потребительские цены выросли на 0,34% (в августе снизились на 0,4%). Месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в пересчете на год увеличился и составил 6,7%. Ускорение объяснялось в основном разовыми факторами. <…> Годовая инфляция уменьшилась до 7,98% (в августе - 8,14%). По сравнению с прошлым месяцем заметно сократились годовые приросты цен на продовольственные товары", - отмечает регулятор.

Банк России указывает, что намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - подчеркивает ЦБ.