ЦБ объяснил, почему никогда не устанавливал нулевую ключевую ставку

В мировой практике нулевые и даже отрицательные ставки вводились в качестве крайней меры, напомнили в Банке России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Установление нулевой ключевой ставки необходимо в условиях устойчивого падения цен и слабого спроса, которые в России никогда не наблюдались, сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

"В последние четыре года спрос рос с опережением производственных возможностей экономики. Из-за этого инфляция разогналась. Чтобы ее побороть, нужны высокие ставки в экономике, и ЦБ повышал ключевую ставку", - сообщил регулятор, отвечая на вопросы граждан.

ЦБ отметил, что в мировой практике нулевые и даже отрицательные ставки вводились в качестве крайней меры, когда цены постоянно падали, а безработица росла, люди сокращали покупки, а предприятия - инвестиции. В России же была противоположная ситуация, требовавшая сдерживания инфляции.

В последние месяцы инфляция снижается, ключевая ставка тоже. При низкой инфляции, когда люди перестанут опасаться сильного роста цен, и процентные ставки станут умеренными, отмечает регулятор.