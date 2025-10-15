Инфляция в РФ с 7 по 13 октября составила 0,21%

С начала месяца потребительские цены в РФ выросли на 0,41%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 7 по 13 октября 2025 года составила 0,21%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 30 сентября по 6 октября 2025 года - инфляция равнялась 0,23%.

С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 13 октября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,14%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца (+2,2%), мясо кур (+0,8%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,6%), ультрапастеризованное молоко и вермишель (+0,4%), твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной хлеб (+0,3%), говядину, вареные колбасы, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания, пшеничные хлеб и муку, гречневую крупу и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), творог, подсолнечное масло, пшено и черный чай (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,6%, в том числе на помидоры (+5,8%), огурцы (+4,1%), белокочанную капусту (+1,1%), картофель (+1%), бананы (+0,9%), столовую свеклу (+0,3%) и репчатый лук (+0,1%). Снизились цены на яблоки (-0,2%).

Цены также снизились на сахар-песок (-0,6%), мясные консервы для детского питания (-0,4%), маргарин, печенье (-0,3%), полукопченые, варено-копченые колбасы, рис (-0,2%), свинину, сосиски, сардельки, пастеризованное молоко, сметану, сливочное масло (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на корвалол (+0,7%), лизобакт (+0,6%), нимесулид (+0,5%), левомеколь (+0,1%). Снизились цены на трекрезан (-0,5%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (-0,3%), активированный уголь и валидол (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на пеленки для новорожденных (+0,5%), зубные пасты (+0,4%), хозяйственное мыло, спички, сухие корма для домашних животных (+0,3%), стиральные порошки и туалетное мыло (+0,2%), гигиенические прокладки (+0,1%). Снизились цены на детские подгузники и зубные щетки (-0,2%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на детские кроссовки и телевизоры (+0,5%), женские колготки, кроссовки для взрослых, электропылесосы (+0,4%), детские спортивные костюмы, шампуни, смартфоны (+0,3%), майки, мужские футболки, сигареты с фильтром, легковые автомобили иностранных марок (+0,2%), мужские носки (+0,1%). Снизились цены на детские футболки и джинсы (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,8%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Услуги

Выросла средняя стоимость проживания в гостиницах категорий четыре и пять звезд (+0,7%), гостиницах категорий три и одна звезда, хостелах или в мотелях (+0,2%), а также путевок в дома отдыха, пансионаты (+0,3%). Снизилась средняя стоимость проживания в гостиницах категории две звезды (-0,1%).

Изменились тарифы на проезд в городском автобусе (+0,1%).

Выросли цены на мойку легкового автомобиля (+0,5%), стрижки мужские (+0,2%) и женские (+0,1%), восстановление зуба пломбой и ремонт телевизоров (+0,1%).