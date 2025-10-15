Сахар-песок с 7 по 13 октября подешевел на 0,6%

За указанный период цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Стоимость сахара-песка в России с 7 по 13 октября 2025 года снизилась на 0,6%, куриные яйца подорожали на 2,2%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период снизились цены на консервы мясные для детского питания - на 0,4%, маргарин, печенье - на 0,3%, колбасы полукопченые, варено-копченые, рис - на 0,2%, свинину, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное, сметану, масло сливочное - на 0,1%.

При этом мясо кур подорожало на 0,8%, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,6%, молоко ультрапастеризованное и вермишель - на 0,4%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб ржаной - на 0,3%, говядина, колбасы вареные, смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания, хлеб и мука пшеничные, крупа гречневая и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, творог, масло подсолнечное, пшено и чай черный - на 0,1%.

Кроме того, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию с 7 по 13 октября 2025 года в среднем выросли на 1,6%. В том числе цены на помидоры поднялись на 5,8%, огурцы - 4,1%, капусту белокочанную - 1,1%, картофель - 1%, бананы - 0,9%, свеклу столовую - 0,3% и лук репчатый - 0,1%. При этом яблоки стали дешевле на 0,2%.