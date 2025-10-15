Бензин в РФ за неделю подорожал в среднем на 49 копеек

Цены на дизель поднялись на 30 копеек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 7 по 13 октября 2025 года выросли на 49 коп. - до 64,82 руб. за литр, дизель подорожал на 30 коп., до 73,24 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 54 коп. и составили 61,73 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 45 коп. - до 66,86 руб. за литр, АИ-98 - на 40 коп., до 86,46 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 30 коп., до 73,24 руб. за литр.

За период с 7 по 13 октября 2025 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 80 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Алтай (+5,3%).

Снижение цен на бензин было зафиксировано в Тульской (-0,6%) и Калужской (-0,1%) областях.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,5%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 58,29 до 65,99 руб., марки АИ-95 - от 64,29 до 75,99 руб., марки АИ-98 и выше - от 84,60 до 91,36 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 59,2 до 70 руб., марки АИ-95 - от 63,6 до 73,5 руб., марки АИ-98 и выше - от 86,7 до 91,24 руб. за литр.