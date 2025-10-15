МЭР: годовая инфляция в РФ на 13 октября сохранилась на уровне 8,08%

На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,22%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 7 по 13 октября зафиксирована на уровне 8,08%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России.

Как сообщалось ранее, по данным на 6 октября, годовая инфляция в стране была также на уровне 8,08%.

"На неделе с 7 по 13 октября 2025 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,21%. На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,22%, в том числе на продукты питания, за исключением овощей и фруктов - до 0,10%. На плодоовощную продукцию динамика цен составила 1,56%. В сегменте непродовольственных товаров цены изменились на 0,32%, в секторе наблюдаемых услуг темпы на уровне прошлой недели. Годовая инфляция на 13 октября зафиксирована на уровне 8,08%", - отмечается в обзоре.