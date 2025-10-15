Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,2%

Эксперты также повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,7% с 13,2%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 19,2% с 19%. Об этом говорится в результатах макроэкономического опроса ЦБ.

Также аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,7% с 13,2%. На 2027 год прогноз был понижен до 10% с 10,3%. На 2028 год опрошенные аналитики повысили прогноз с 8,5% до 9%.

При этом по росту ВВП на 2025 год аналитики понизили прогноз до 1% с 1,2%. Также прогноз на 2026 и 2027 годы был понижен на 0,4 п.п. и на 0,1 п.п., до 1,2% и 1,8% соответственно. Прогноз на 2028 год по росту ВВП также был понижен до 1,9% с 2%.

Прогноз по инфляции на 2025 год был поднят до 6,6% с 6,4%. Прогноз на 2026 год был увеличен на 0,4 п.п. до 5,1% с 4,7%. На 2027 год прогноз был снижен до 4,1% с 4,2%. Прогноз на 2028 год в 4% был сохранен.

Также опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по среднегодовому курсу доллара к рублю на 2025 год до 85 рублей (ранее - 85,5 рубля). Прогнозы на 2026 и 2027 годы также были понижены до 94,6 рубля и до 100 рублей соответственно. Прогноз на 2028 год - 103,7 рубля за доллар.