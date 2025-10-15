ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования и пресечет выявленные нарушения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы 12 крупнейшим торговым сетям РФ, чтобы проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров, сообщает пресс-служба регулятора.

"ФАС проанализирует наценки на 29 категорий продовольственных товаров. Соответствующие запросы служба направила в 12 крупнейших торговых сетей", - говорится в сообщении.

В частности, ФАС запросила у ретейлеров информацию о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупки и реализации отдельных продовольственных товаров за период с января по август 2025 года.

Анализу будут подлежать все товарные позиции 29 категорий продуктов питания, включая ряд социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Это позволит выяснить, какие наценки торговые сети устанавливают на наиболее востребованные населением продукты, а также, как они транслируют изменения закупочных цен в стоимость "на полке", объяснили в ФАС.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования и пресечет выявленные нарушения.