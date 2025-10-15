Новак: Россия и впредь намерена укреплять формат ОПЕК+

РФ в своих действиях последовательна, традиционно нацелена на поддержание глобальной энергетической безопасности в интересах мирного развития государств, отметил вице-премьер

Вице-премьер РФ Александр Новак © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия и дальше намерена совершенствовать и укреплять формат сделки ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти. Об этом говорится в сообщении Кабмина РФ по итогам встреч вице-премьера РФ Александра Новака с генеральным секретарем ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом и беседы с генеральным секретарем Форума стран - экспортеров газа Мохамедом Хамелем.

"Александр Новак подчеркнул, что Россия в своих действиях последовательна, традиционно нацелена на поддержание глобальной энергетической безопасности в интересах мирного развития государств, конструктивного сотрудничества на основе взаимного уважения и намерена и впредь совершенствовать и укреплять формат ОПЕК+ в интересах мировой экономики, потребителей и производителей нефти", - говорится в сообщении.