В Удмуртии завершили уборку урожая

Аграрии собрали 860 тыс. тонн зерна

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Удмуртии завершили уборку зерновых, намолотив 860 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Хлеб убран. Наши предприятия собрали очень хороший урожай. Намолотили 860 тыс. тонн зерна - оно пойдет на корма, на продажу, на семена. Средняя урожайность - 30,4 центнера с гектара - отличная, с учетом того, какой дождливой была погода", - написал Бречалов.

Он отметил, что на зернозаготовке трудились больше 2 тыс. специалистов: агрономы, инженеры, трактористы, комбайнеры, водители. "Это был очень непростой сезон. Спасибо за работу, друзья!", - написал глава республики.

Из-за обильных осадков в августе по республике был объявлен режим ЧС по переувлажнению почвы. Всего в регионе пострадало почти 14 тыс. га посевов. Те, кто застраховал свои посевы, смогут возместить часть ущерба.

Также в Удмуртии завершился осенний сев. Озимыми рожью, пшеницей, ячменем, тритикале, сурепицей и рапсом засеяли 57 тыс. га полей. На корм скоту заготовили почти 832 тыс. тонн кормовых единиц.

Как сообщается на сайте главы и правительства республики, в прошлом году в Удмуртии собрали 750 тыс. тонн зерна. Несмотря на поздние заморозки и дожди, сельхозпредприятия полностью обеспечили себя зерном. Средняя урожайность по республике составила 25 центнеров с гектара.