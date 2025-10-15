"Автостат": Haval Jolion стал самым продаваемым новым автомобилем с "автоматом"

За девять месяцев 2025 года продано 40,5 тыс. кроссоверов, на втором месте Lada Vesta

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Кроссовер Haval Jolion по итогам девяти месяцев 2025 года стал самым продаваемым новым автомобилем с автоматической трансмиссией (АТ) и вернул себе звание самого популярного автомобиля в РФ, сообщает "Автостат".

Как добавили в агентстве, автомобиль уже возглавлял этот рейтинг по итогам 2024 года, однако в первом полугодии 2025 года лидером стала Lada Vesta.

По данным агентства, за девять месяцев 2025 года в России было продано 40,5 тыс. новых кроссоверов Haval Jolion с "автоматом", что на 33% меньше, чем за тот же период 2024 года. На вторую позицию в этом рейтинге опустилась Lada Vesta - за отчетный период было реализовано 34,6 тыс. автомобилей этой модели с автоматической трансмиссией (+76%). На третьем месте оказался белорусский кроссовер Belgee X50 с показателем 26,3 тыс. единиц (+9%).

Доля новых легковых автомобилей с АТ по итогам девяти месяцев на российском рынке составила 71,2%, что соответствует 637,5 тыс. реализованных экземпляров и на 20% меньше, чем за тот же период 2024 года, добавили в "Автостате".