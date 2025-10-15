Мосбиржа планирует провести 20 ноября делистинг АДР Qiwi

Торги бумагами будут прекращены в тот же день

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московская биржа 20 ноября 2025 года исключит американские депозитарные акции (АДР) NanduQ PLC, объединяющей зарубежные активы разделившейся в 2024 году группы Qiwi, из торгового ряда. Торги бумагами будут прекращены в тот же день, говорится в сообщении площадки.

Ранее компания NanduQ отмечала, что подаст заявку на делистинг американских депозитарных расписок с Мосбиржи. Компания аргументировала решение тем, что не ведет в России никакой деятельности, а также тем, что не перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. Соответственно, постоянное присутствие на Мосбирже не является для нее стратегическим приоритетом, компания планирует использовать биржу Астаны как ключевую площадку для размещения АДР.

Qiwi завершила реструктуризацию бизнеса 19 января 2024 года, продав российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит бывшему CEO Qiwi plc Андрею Протопопову). В российском контуре остались Киви-банк, Киви-кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact и другие проекты. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей.

21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. После отзыва лицензии в кредитную организацию была назначена временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

АСВ позднее пыталось через суд арестовать акции АО "Киви", принадлежащие Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited. Эти обеспечительные меры были заявлены "в поддержку иска о признании недействительным договора купли-продажи акций". Суд требования АСВ не удовлетворил, а потом отклонил и апелляцию.