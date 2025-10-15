Путин участвует в церемонии открытия новых участков дорог

Президент поздравил участников открытия со значимыми событиями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в открытии новых дорожных объектов. Церемония приурочена ко Дню работников дорожного хозяйства, который будет отмечаться 19 октября.

"Сегодня мы делаем еще один шаг в этой большой, комплексной работе - открываем ряд новых объектов дорожной инфраструктуры, - обратился глава государства. - Я всех поздравляю с этими значимыми событиями".

В Ханты-Мансийском автономном округе открывают мостовой переход через реку Обь возле Сургута. Длина моста составляет 1,8 км, а общая протяженность с учетом подходов - 45,5 км. Это второй мост через Обь в Сургуте, он призван улучшить транспортную связь между населенными пунктами и вывести транзитные потоки из самого крупного города ХМАО (429 тыс. жителей). Предполагается, что мост возьмет на себя основную транспортную нагрузку транспортных коридоров Пермь - Ханты-Мансийск - Нижневартовск и Тюмень - Сургут - Салехард.

В Татарстане вводится в эксплуатацию обход села Сокуры протяженностью 24 км. Новый участок трассы Р-239 Казань - Оренбург разгрузит наиболее востребованное направление из города в сторону трассы М-12 "Восток" и международного аэропорта. В рамках проекта построено 11,2 км новых дорог и реконструировано с расширением до 4 полос 12,8 км существующей трассы Казань - Оренбург (до развязки с М-12 "Восток"). Полностью закончить работы планируется в 2026 году.

В Карелии завершен капитальный ремонт участка автодороги А-215 Лодейное Поле - Брин-Наволок (км 58 - км 74). Модернизация трассы протяженностью 15,1 км улучшит связь столицы Карелии с соседними регионами. До капремонта дорога частично была грунтовой, что делало ее некомфортной для езды. Трасса А-215 проходит по западному побережью Онежского озера, соединяя Карелию с Ленинградской и Вологодской областями, является частью автотранспортного кольца вокруг третьего по площади озера страны, обеспечивая транспортную доступность многих населенных пунктов. В районе находится много предприятий по добыче камня, а также исторические, культурные и природные достопримечательности.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В этом году он выпадает на 19 октября.