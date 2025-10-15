Путину доложат об уборке урожая и подготовке к зиме

Министр сельского хозяйства Оксана Лут расскажет об итогах уборочной кампании и обеспечении продовольственной безопасности

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня на совещании с правительством заслушает доклады о подготовке ЖКХ к зиме и итогах уборки урожая. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

"Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин доложит о начале отопительного сезона и готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме, - говорится в сообщении. - Министр сельского хозяйства Оксана Лут расскажет об итогах уборочной кампании и обеспечении продовольственной безопасности".

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков информирует о ходе северного завоза. Так называют доставку продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются отрезанными от большой земли.