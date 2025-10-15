Путин открыл новые дорожные объекты в трех регионах

Их запустили в эксплуатацию в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Карелии

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые дорожные объекты в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Карелии.

"Разумеется, разрешаю [запуск движения по новым магистралям], но перед тем, как сказать это завершающее слово, хотел бы поздравить еще раз всех дорожников, всех транспортников с приближающимся праздником профессиональным и поблагодарить рабочих, инженеров, всех, кто работал над созданием объектов, которые мы запускаем сегодня, - обратился Путин к участникам мероприятия. - Отмечаю, что все не только в срок сделано, но даже с опережением срока. Это говорит о том, что наш дорожно-строительный комплекс набрал очень хорошие обороты".

Президент указал, что рассчитывает на обеспечение качества магистралей и в ходе их эксплуатации оно будет подтверждено. "Разумеется, будет развиваться в более высоком темпе и экономика всех этих регионов, социальная сфера. Это отразится, безусловно, на качестве жизни людей, которые проживают в этих агломерациях, будет развиваться туризм", - добавил глава государства. По его словам, все это чрезвычайно важные направления, которые будут способствовать достижению цели национального развития.

"Это символическая вещь по поводу разрешения [запуска]. Разумеется, это такая финальная часть. Разрешаю. С богом!" - подытожил Путин.

Об объектах

Введен в строй мостовой переход через реку Обь (Южный обход Сургута) в ХМАО. Длина моста - 1,8 км, а общая протяженность с учетом подходов - 45,5 км. Этот второй мост через Обь в Сургуте имеет стратегическое значение для Югры и близлежащих регионов. Он призван обеспечить устойчивый экономический рост территории, улучшить транспортную связь между населенными пунктами, сократить время доставки товаров.

Автодорожный обход самого крупного города ХМАО (с населением 429 тыс. жителей) позволит вывести оттуда транзитные потоки, возьмет на себя основную нагрузку транспортных коридоров Пермь - Ханты-Мансийск - Нижневартовск и Тюмень - Сургут - Салехард.

Также дан старт эксплуатации обхода села Сокуры в Республике Татарстан. Новый участок трассы Р-239 Казань - Оренбург протяженностью 24 км призван разгрузить наиболее востребованное направление движения из города. Это основной выезд из Казани на трассу М-12 "Восток" и новую скоростную трассу до Альметьевска, рядом расположен международный аэропорт. Протяженность вводимого участка - 11,2 км. Еще 12,8 км - это реконструкция и расширение трассы Казань - Оренбург до развязки с М-12 "Восток".

Кроме того, завершен капремонт участка автодороги А-215 в Карелии, который связывает Петрозаводск с опорными населенными пунктами республики и соседними регионами.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России в третье воскресенье октября. В 2025 году он выпадает на 19 октября.