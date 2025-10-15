Плановые ремонты НПЗ перенесли на более поздний срок

Министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что это нужно для насыщения рынка нефтепродуктами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Для насыщения рынка нефтепродуктами использован потенциал ранее накопленных запасов топлива, а также перенесены плановые ремонты НПЗ. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На отдельном контроле ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов. Приняты следующие меры по насыщению рынка нефтепродуктами: продлен запрет на экспорт автомобильного бензина для всех участников рынка, включая производителей, до конца этого года, введен временный запрет на экспорт дизельного топлива для участников рынка за исключением производителей и тоже до конца 2025 года", - отметил он.

"Использован потенциал ранее накопленных запасов топлива на НПЗ и нефтебазах, а также на более поздние сроки перенесены плановые ремонты НПЗ", - добавил министр.