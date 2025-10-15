Путин поздравил аграриев с хорошим урожаем зерна в 132 млн тонн в 2025 году

Президент РФ отметил, что это отличный результат

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Собранный российскими аграриями в этом году урожай - не менее 132 млн тонн зерна - отличный результат. Такую характеристику дал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства и поздравил Минсельхоз и земледельцев с такими показателями.

"132 млн тонн - это хороший результат! - похвалил глава государства, выслушав доклад министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. - Я хочу просто поздравить вас и всех, кто прежде всего - тех, кто на селе работает, с этим результатом".

Как уточнила Лут, аграриям осталось еще убрать 9% площадей, и после этого объемы урожая могут достичь 135 млн тонн.

"Сколько у нас на внутреннее потребление пойдет, и каков будет экспортный потенциал?" - поинтересовался президент. Как рассказала министр, в среднем внутреннее потребление составляет 86 млн тонн, таким образом, с учетом переходящих остатков, показатель может составить порядка 50 млн тонн.

"Очень хорошо, замечательно!" - похвалил Путин.