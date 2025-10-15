В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных клиентом карт

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сервисы не смогут списывать деньги за онлайн-подписку с банковских карт, которые клиент отвязал от личного кабинета. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, после удаления пользователем банковской карты из личного кабинета платформа не сможет автоматически списывать с нее денежные средства. Продавец цифровой подписки обязан обеспечить прием отказа потребителя от использования сохраненных реквизитов банковского счета или данных электронных средств платежа при расчетах, включая подачу отказа в электронной форме. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.