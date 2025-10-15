Лут: аграрии РФ полностью закрывают внутренние потребности в продовольствии

По итогам 2025 года продовольственная безопасность России будет обеспечена в полном объеме, отметила министр сельского хозяйства

Редакция сайта ТАСС

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские аграрии полностью закрывают внутренние потребности страны в продовольствии. Объемы производства также позволяют сохранить высокий экспортный потенциал, заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"В целом в 2025 году сельское хозяйство сохраняет положительную динамику. За первые 8 месяцев у нас показатели по сельскому хозяйству выросли на 1,2%. Наши аграрии полностью закрывают внутренние потребности страны в продовольствии", - сказала Лут.

Она отметила, что по итогам 2025 года продовольственная безопасность РФ будет обеспечена в полном объеме. "При этом объемы производства позволяют сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", - подчеркнула министр.

По ее словам, экспорт зерна из России по итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2025 года - 30 июня 2026 года) ожидается на уровне порядка 50 млн тонн.