Чибис предложил увеличить лимит средств на северный завоз втрое

Выделенная сумма на 2026 год при этом достигнет 30 млрд рублей

МУРМАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Северный морской путь и Арктика", губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил увеличить размер выделяемых казначейских кредитов на северный завоз втрое - до 30 млрд рублей на 2026 год. Срок возврата этих кредитов целесообразно увеличить на два-три года с учетом того, что в некоторые населенные пункты Арктики топливо доставляется на несколько лет вперед, сообщил Чибис на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Очень серьезной поддержкой является выделение казначейских кредитов, с учетом текущей процентной ставки это серьезно облегчает нагрузку на бюджеты регионов, но сейчас лимит на текущий год - 10 млрд рублей. С учетом запросов и прогноза на следующий год я просил бы рассмотреть возможность увеличения этих лимитов. По оценкам комиссии, с учетом запросов субъектам [РФ] необходим лимит в размере 30 млрд рублей на 2026 год. И очень важно, чтобы эти деньги представлялись в начале года. Здесь тоже есть над чем поработать, чем быстрее будет [выделено] финансирование, тем быстрее будет организована работа по закупке топлива", - сказал Чибис.

Он предложил также рассмотреть возможность увеличения срока возврата казначейских кредитов на северный завоз на два-три года. "Топливо используется и в следующем году с учетом длительного отопительного периода. А по ряду населенных пунктов это топливо закупается и используется несколько лет, как например, в Якутии. Здесь попросил бы рассмотреть вопрос о том, чтобы эти казначейские кредиты выдавались на два, а в идеале на три года. Тогда субъектам РФ было бы гораздо проще эту работу выполнять. Но в целом мы отмечаем, что работа организована очень ритмично", - сказал Чибис.

Глава комиссии подчеркнул, что с учетом труднодоступности и экстремальной сложности, невозможности круглогодичной доставки товаров в отдаленные населенные пункты, северный завоз является критически важным, особенно для таких субъектов РФ, как Якутия. "Я абсолютно согласен с тем, что с точки зрения организации процесса, с учетом норм федерального регулирования процесс идет радикально лучше, чем в предыдущие годы <…>. Все губернаторы, которые входят в нашу комиссию, фиксируют этот факт", - сообщил Чибис.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.