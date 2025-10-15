Эксперт Гохберг: к 2030 году авторы потеряют 1 трлн рублей из-за обучения ИИ

МОСКВА, 15 октября /ТАСС/. Использование генеративных нейросетей для обучения искусственного интеллекта приведет к значительным финансовым потерям для авторов, по произведениям которых обучается ИИ. Согласно оценкам НИУ ВШЭ, к 2030 году ущерб может превысить 1 трлн рублей, сообщает директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

В новом докладе "Исследование характера и расчет величины ущерба (потерь) авторов и иных правообладателей от использования систем искусственного интеллекта заказчиками и замещения объектов, созданных творческим трудом человека, генеративными объектами" исследователи проанализировали экономические последствия внедрения ИИ в креативные индустрии. Результаты были представлены на Международном форуме IPQuorum Музыка.

"При обучении систем искусственного интеллекта результаты интеллектуальной деятельности используются, как правило, без согласия авторов и выплаты им вознаграждения. Необходимо разработать механизм, который позволит правообладателям получать справедливое вознаграждение за использование охраняемых произведений для обучения искусственного интеллекта", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов.

Необходимо создать механизм "технологической ренты" для компенсации убытков авторам, считает председатель российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский. "Вопрос не в том, останавливать или нет прогресс, а в том, что осмысленный и постоянный контроль векторов использования плодов прогресса - непреложная аксиома. Если труд авторов, тех самых живых авторов, на произведениях которых обучается ИИ, не будет должным образом вознаграждаться, история культуры остановится", - прокомментировал исследование глава РЦИС.

Наибольшие потери ожидаются в сферах, где контент потребляется преимущественно в цифровой среде. Переводчики, писатели, музыканты, художники и программисты столкнутся с сокращением доходов из-за замещения их труда ИИ.

"Мы решили посмотреть, что происходит на рынках креативных индустрий, с цифрами в руках, оценить прямые экономические эффекты от использования ИИ для конкретных творческих профессий. Аналогов этому исследованию нет", - заявил директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

Отмечается, что НИУ ВШЭ планирует продолжить работу в этой области, проведя репрезентативный опрос авторов.