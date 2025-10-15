В Карелии открыли участок автодороги А-215 после капремонта

Работы завершили на год раньше срока

© Эдуард Тур/ ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку в обновлении автодороги А-215, которая соединяет республику с Ленинградской и Вологодской областями. Еще один ее участок - с 58-го по 74-й км - в среду ввели в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.

В среду Владимир Путин по видеосвязи открыл обновленные дорожные объекты в нескольких регионах. Торжественную церемонию приурочили ко Дню работников дорожного хозяйства.

"Огромное спасибо за поддержку: по вашему поручению накануне празднования 100-летия Республики Карелия эта дорога стала федеральной. Благодаря этому статусу за последние годы уже 70 километров дороги приведено в нормативное состояние", - сказал Парфенчиков.

Дорогу А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску передали в федеральную собственность в июле 2019 года. Она имеет важное значение не только для республики, но и для Вологодской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. В том районе находится много предприятий по добыче камня, а также историко-культурные и природные достопримечательности. В связи с этим Росавтодор запланировал поэтапное выполнение капремонта трассы в границах Карелии.

Протяженность отремонтированного участка составляет 15,1 км. Он расположен в Прионежском районе и проходит через деревни Каккарово и Шелтозеро. До капремонта дорога частично была в грунтовом исполнении, что значительно ухудшало комфорт передвижения. Сейчас там уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие, а в населенных пунктах установили освещение и тротуары, что повысит безопасность участников движения.

Ранее дорожники привели в порядок трассу с 74-го км по 132-й км. На участке с 43-го по 58-й км в настоящее время также проводится капремонт, его ввод в эксплуатацию запланирован в 2026 году.