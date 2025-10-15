Москва примет саммит глав государств Форума стран - экспортеров газа в 2026 году

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением саммита, поручено обеспечить правительству

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Москва определена местом проведения саммита глав государств и правительств Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) в 2026 году. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Определить город Москву местом проведения в 2026 году восьмого саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа", - говорится в тексте указа.

Для подготовки и проведения саммита глава государства образовал организационный комитет, его председателем назначен вице-премьер Александр Новак. На него возложена задача в месячный срок утвердить состав комитета.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением саммита, поручено обеспечить правительству РФ. Указ вступил в силу со дня его подписания.