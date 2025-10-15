РСТ: участие россиян в строительстве отелей поспособствует развитию туризма

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский отметил, что в основе нацпроекта "Туризм и гостеприимство" лежат планы по развитию инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вовлечение средств граждан в создание отелей по аналогии с долевым строительством жилья позволит выполнить поставленные цели по развитию туристической инфраструктуры в РФ. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, выступая на Форуме туристических территорий FTT-2025.

"Отрасль давно и согласованно выступает с идеей о том, что на фоне недостатка финансирования и проблем, связанных с ключевой ставкой, сохраняется большой потенциал привлечения инвестиций за счет денег физических лиц. Их привлечение с применением федерального закона №214 "Об участии в долевом строительстве" позволит сохранить высокую динамику строительства, чтобы в 2030 году все-таки достигнуть заявленных целей", - сказал он.

Глава РСТ отметил, что в основе национального проекта "Туризм и гостеприимство" лежат планы по развитию инфраструктуры. Постановление правительства № 141 от 9 февраля 2021 года позволило банкам выдавать инвесторам кредиты по сниженной ставке от 3% до 5% годовых для строительства и реконструкции отелей и других объектов туристической инфраструктуры. По словам Уманского, основной эффект от реализации таких проектов ожидается в 2028-2030 годах.

"Речь идет о крупных инвестиционных проектах. Основной поддержкой для них стало постановление правительства №141 о предоставлении субсидированных кредитов, именно оно помогает им реализовываться. Безусловно, во всем этом процессе главный фактор - скорость, поэтому вторая важнейшая мера в рамках проекта - поддержка строительства модульных отелей. Этот инструмент сейчас действительно очень востребован и бизнес активно его применяет", - пояснил он.

Тем не менее, по словам президента союза, в реализации инфраструктурных проектов сейчас заметен недостаток динамики из-за определенных сдерживающих факторов.

Форум туристических территорий FTT-2025 проходит 15-16 октября в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.