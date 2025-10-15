"Россети" на РЭН представили программу формирования кадрового потенциала

Заместитель генерального директора компании отметил, что непрерывная работа с молодежью является одной из важнейших составляющих кадровой политики "Россетей"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора - руководитель аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов на сессии "Развитие человеческого капитала и кадровое обеспечение отраслей ТЭК как фактор достижения целей Энергостратегии-2050" в рамках Российской энергетической недели рассказал о системе профориентационных проектов и молодежной политике компании, сообщили "Россети".

"Непрерывная работа с молодежью - достаточно сложная задача, одна из важнейших составляющих нашей кадровой политики. Без этого невозможно обеспечить долгосрочное развитие. Мы выделяем как минимум два блока задач, которые являются базой для достижения целей Энергостратегии-2050. Первое - это создание и непрерывное совершенствование системы подготовки и привлечения молодежи в компанию. Второе - формирование условий для адаптации, профессионального роста и самореализации специалистов", - подчеркнул Харитонов, его слова приводятся в сообщении компании.

Работа с молодежью начинается в школах. Так, "Россети" уделяют особое внимание формированию Всероссийской сети энергокружков. География проекта охватывает уже 63 региона страны, в нем участвуют почти 3 тыс. учащихся 8-11 классов. Обучение проводят преподаватели, прошедшие курсы повышения квалификации в ведущем энергетическом вузе - НИУ "МЭИ". Порядка 65% ребят выбирают физику для сдачи ОГЭ, отметили в компании.

Также для школьников проводится Всероссийская олимпиада группы "Россети". "За последние три года число ее участников увеличилось более чем в 1,5 раза и достигло почти 15 тыс. человек. Призеры получают приглашение на энергетическую проектную смену в Университетской гимназии МГУ им. М.В. Ломоносова и ВДЦ "Орленок", - отметили в компании.

Для адаптации и самореализации молодежи в группе "Россети" действует сообщество "Движение заряженных людей", подчеркнули в компании. Плоская структура, система клубов дают равную возможность каждому из более чем 10 тыс. участников проявить себя вне зависимости от должности и территориальной расположенности. С 2024 года в рамках движения организовано более 400 мероприятий разного формата.

Харитонов также отметил, что создание отраслевой экосистемы привлечения и подготовки кадров - это стратегическая задача, которая не может быть решена в отрыве от поддержания конкурентоспособного уровня оплаты труда и реализации важнейших элементов социальной политики. "Одним из решений могут стать ипотечные программы с льготной ставкой, реализуемые с господдержкой", - добавили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.