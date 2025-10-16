Россия вернула статус основного партнера Казахстана по импорту

Товарооборот двух стран, по данным Бюро национальной статистики республики, в январе - августе составил более $17 млрд

АСТАНА, 16 октября. /ТАСС/. Россия вновь стала основным торговым партнером Казахстана по импорту по итогам января - августа. Доля российских товаров, поставленных в Казахстан из-за рубежа, составила 29,4%, следует из данных Бюро национальной статистики республики.

В январе - июле по доле импорта опережал Китай. По итогам восьми месяцев КНР переместилась на второе место с долей 29,1%. На третьем месте среди партнеров Казахстана по импорту с долей в 4,6% осталась Германия.

В отношении партнеров Казахстана по экспорту ситуация в январе - августе не поменялась. На первом месте осталась Италия с долей 21%, на втором - Китай с долей 18,7%, на третьем - Россия с долей 10,5%.

Товарооборот Казахстана с Россией, по данным бюро, в январе - августе составил более $17 млрд, сократившись относительно аналогичного периода 2024 года на 5,7%. Импорт из РФ в Казахстан составил почти $11,8 млрд, что на 0,6% меньше, чем в январе - августе 2025 года, экспорт в РФ из республики составил около 5,2 млрд, сократившись на 15,4% относительно аналогичного периода 2024 года.

В целом, по данным статбюро, за восемь месяцев объем торговли Казахстана в денежном выражении со всеми странами составил около $90,25 млрд, сократившись на 2,1%. Экспорт сократился на 5,7% - до $50,2 млрд, импорт вырос на 2,8% - до порядка $40 млрд.