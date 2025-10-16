НБКИ: количество выданных потребкредитов в сентябре сократилось на 29,6%

Показатель составил 1,49 млн, сообщили в бюро

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в сентябре 2025 года сократилось на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,49 млн (в 2024 году - 2,12 млн). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных потребкредитов сократилось на 7,8% (в августе - 1,62 млн).

При этом объем выданных потребкредитов в сентябре 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 19,6% и составил 269,8 млрд рублей (в августе - 335,7 млрд рублей). А в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем выданных потребкредитов в сентябре снизился на 17% (в 2024 г. - 325,2 млрд рублей).

Среди 30 регионов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольшее количество выданных потребительских кредитов в сентябре было отмечено в Москве (100,8 тыс.), Московской области (90,1 тыс.), Краснодарском крае (60,4 тыс.), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (54,1 тыс.) и Свердловской (51,5 тыс.) областях.

При этом наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных потребкредитов в сентябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-11,2%), Москве (-10,3%), Республике Саха (Якутия) (-9,9%), а также в Омской (-9,7%) и Волгоградской (-8,8%) областях.

"После четырех месяцев небольшого увеличения выдачи потребкредитов, в сентябре она вновь сократилась. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило почти 30%. Таким образом, аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки (ПДН) не более 50%", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.