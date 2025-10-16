Посольство КНР: США требуют торговых переговоров, угрожая новыми пошлинами

По мнению китайской стороны, такой подход к выстраиванию взаимоотношений не может быть правильным

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Администрация США пытается требовать от Китая вести торговые переговоры, одновременно угрожая ему новыми пошлинами и введением новых ограничений. Как заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй, это не может быть правильным подходом к выстраиванию взаимоотношений с КНР.

Он отметил, что введенные правительством Китая меры экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов являются в полной мере законными и отвечают международной практике. "Позиция Китая последовательна и ясна. США, с другой стороны, требуют переговоров, одновременно угрожая и запугивая высокими тарифами и вводя новые ограничительные меры. Это не является правильным подходом к взаимодействию с Китаем", - подчеркнул дипломат.

"Решение экономических и торговых вопросов между Китаем и США посредством диалога и консультаций на основе принципов равенства, уважения и взаимной выгоды отвечает интересам обеих сторон. Китай решительно выступает против необоснованных обвинений со стороны США", - добавил Лю Пэнъюй.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что представитель Китая на торговых переговорах, заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган угрожал американской администрации хаосом в мировой торговле в случае вступления в силу решения о портовых сборах с судов китайского производства. "Он приехал в Вашингтон без приглашения и сказал, цитирую, что Китай устроит глобальный хаос, если эти портовые сборы вступят в силу", - утверждал Бессент.

Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир также заявил, что американская администрация ожидает, что Китай откажется от своих новых мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов и связанных с ними технологий.

9 октября Минкоммерции КНР опубликовало два документа об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. В соответствии с ними Китай расширил такие ограничения на 12 из 17 редкоземельных элементов. В ответ 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее повысят на 100% пошлины в отношении продукции из КНР, а также введут меры экспортного контроля на программное обеспечение и предупредил о возможных ограничениях на поставки в Китай и других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике. Кроме того, он сигнализировал о возможности отмены встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Республике Корея в конце октября - начале ноября. Совокупные пошлины США на товары из Китая могут составить 130%.

Портовые сборы

В апреле 2025 года офис американского торгового представителя проинформировал, что США вводят портовый сбор с судов китайского производства, который начнет взиматься с октября и будет постепенно повышаться в течение следующих трех лет.

14 октября в Китае в качестве ответной меры вступило в силу решение о специальных портовых сборах с судов под флагом Соединенных Штатов - как принадлежащих физическим лицам США, так и находящихся в эксплуатации у предприятий и прочих организаций, где американские граждане напрямую или косвенно имеют от 25% акций, а также построенных в этой стране.