В Хабаровском крае открыли завод по производству фанеры за 4,7 млрд рублей

Проектная мощность предприятия составит до 120 тыс. кубометров фанеры в год

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 16 октября. /ТАСС/. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" открыл завод по производству фанеры мощностью до 120 тыс. кубометров в год, инвестиции в проект превысили 4,7 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "РФП групп" открыла новый завод по производству хвойной (лиственничной) конструкционной фанеры на ТОР "Хабаровск" в рамках соглашения с КРДВ. Объем инвестиций в проект составил свыше 4,7 млрд рублей. Проектная мощность предприятия - до 120 тыс. кубометров фанеры в год", - сообщили в корпорации. Новое производство ориентировано на рынки России и Юго-Восточной Азии. На предприятии создано свыше 200 рабочих мест.

Более 80% оборудования нового завода было произведено в России, основным технологическим партнером в реализации проекта выступил завод "Пролетарская свобода" в Ярославле.

"Фанерный завод стал очередным шагом "РФП групп" по углублению деревообработки после создания трех предыдущих заводов - по производству пиломатериалов, шпона и топливных гранул", - сказал гендиректор компании Виктор Бердников.

По словам заместителя генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергея Скалия, реализация компанией уже четвертого по счету проекта говорит о том, что инструменты ТОР работают и создают комфортные условия для масштабирования бизнеса, а также выстраивания устойчивых импортозамещающих технологических цепочек. "Мы видим серьезные планы инвестора по созданию глубокой переработки древесины на Дальнем Востоке и со своей стороны обеспечиваем "РФП групп" всю необходимую поддержку", - сказал Скалий.

"РФП групп" - крупнейший вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг Дальнего Востока, управляет производственным кластером по лесозаготовке и деревообработке, в который входят заводы по производству шпона, пиломатериалов, древесных гранул и конструкционной фанеры. В компании трудятся свыше 2 тыс. человек.