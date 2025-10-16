ФНС проводит эксперимент по выявлению рисков дробления бизнеса онлайн-продавцов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит эксперимент по выявлению среди продавцов на маркетплейсах рисков дробления бизнеса. Об этом говорится в ответе ФНС главе комитета СФ по экономической политике Андрею Кутепову, письмо имеется в распоряжении ТАСС.

В настоящее время ФНС совместно с НКО "Ассоциация цифровых платформ" и ее участниками - крупнейшими цифровыми площадками онлайн-торговли - проводит эксперимент по информационному взаимодействию, целью которого является выявление и предупреждение налоговых рисков для продавцов, сказано в ответе.

"В рамках эксперимента Федеральной налоговой службой до цифровых площадок онлайн-торговли доводятся налоговые риски, присущие продавцам на таких цифровых площадках, и их маркеры <...> по налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения (далее - УСН). <...> На данный момент реализовано информационное взаимодействие с цифровыми платформами в отношении рисков дробления бизнеса, неуплаты НДС при УСН, неполноты отражения дохода", - также говорится в письме.

В целях автоматизации и масштабирования выявления налоговых рисков (на примере риска дробления бизнеса) прорабатывается система риск-мониторинга на стороне цифровых платформ. Задачей системы является проверка продавцов на критерии соответствия налоговому риску.