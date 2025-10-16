Татарстан планирует нарастить экспорт продукции АПК до $480 млн по итогам года

В 2024 году объем экспорта составлял $460 млн, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Татарстан планирует экспортировать продукцию агропромышленного комплекса на $480 млн в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов. В 2024 году объем экспорта составлял $460 млн.

"За 9 месяцев - $309 млн общий объем экспорта. <...> В целом пока с ростом за 9 месяцев на 1,5% идем к аналогичному периоду прошлого года. <...> По итогам года планово ожидаем $480 млн", - сказал Гайнуллов.

В феврале он сообщал ТАСС, что работа по расширению списка стран, в которые экспортируется татарстанская продукция, идет постоянно.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Татарстана по итогам 2024 года составил $460 млн. В 2023 году этот показатель был на уровне $457,6 млн.